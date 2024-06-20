Arabayı serinletmenin yolları: Sıcaktan bunalanlara pratik çözümler

Aracınıza bindiğinizde koltuğa yapışmış hissiyle karşılaşmak, direksiyonun sıcaklığı yüzünden elinizi yakmak oldukça can sıkıcı olabiliyor. Peki, bu durumu nasıl engelleyebiliriz?

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında arabada oturmak bazen bir işkenceye dönüşebiliyor. Bazı pratik çözümlerle bunun üstesinden bir nebze de olsa gelebilir ve keyifli sürüşler gerçekleştirebilirsiniz.

Peki arabayı serinletmenin yolları nelerden geçiyor?

Güneş koruyucu perdeler ve filmler kullanın

Arabanızı serin tutmanın en basit ve etkili yollarından biri güneş koruyucu perdeler ve filmler kullanmak. Ön cam, yan camlar ve arka cam için çeşitli modellerde güneşliklerden birini seçerek aracınızın içine giren güneş ışınlarını büyük ölçüde engelleyebilirsiniz.

Perde ve filmler sayesinde aynı zamanda UV ışınlarını bloke ederek aracınızın iç kısmının solmasını da önleyebilirsiniz.

Hava akışını sağlayan fanlar

Taşınabilir araç fanları, özellikle klimanın yetersiz kaldığı durumlarda oldukça kullanışlı olabiliyor. Bu fanlar ile arabanın içinde hava akışını sağlayarak serinlik hissi yaratabilirsiniz. Elektrikli fanları da çakmak girişine bağlanarak çalıştırılabilir ve farklı hız ayarları ile ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

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Koltuk serinleticiler

Koltuk serinleticiler de yazın arabada serin kalmanın bir diğer pratik yolu. Özellikle deri koltuklar sıcak havalarda oldukça ısınabiliyor ve bu da rahatsızlığı üst seviyeye çıkarıyor. Oturduğunuzda serinlik hissini arıyorsanız koltuk serinleticilere bir şans verebilirsiniz.

Gölge alanları tercih edin.

Arabanızı park ederken mümkün olduğunca gölge alanları tercih ederek içerideki sıcaklığı doğal yollarla düşürebilirsiniz. Ağaç altları, binaların gölge alanları ya da kapalı otoparklar öncelikli tercihiniz olabilir.

Camları hafifçe aralık bırakın

Park ettiğinizde arabanızın camlarını hafifçe aralık bırakarak içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki güvenlik açısından çok fazla açmamalısınız. Aralık bırakılmış camla sıcak havanın birikmesini engelleyerek araç içerisindeki sıcaklık seviyesini makul hâle getirebilirsiniz.

Klima kullanın

Serinlik deyince tabii ki klimayı da es geçemeyiz. Arabanızı serin tutma yöntemleri arasında en etkili olan klimanın verimli çalışmasını istiyorsanız da düzenli bakımını yaptırmanız gerekiyor.

Klimanızın filtresini temiz tutarak ve gaz dolumunu düzenli olarak kontrol ettirerek maksimum performans alabilirsiniz.

Bu yöntemleri uygulayarak yazın sıcağından korunabilir ve yolculuklarınızı daha konforlu hâle getirebilirsiniz.