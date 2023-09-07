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Yerel Arabasını satın alana üstüne ’bir deste para’ verecek!
Yerel

Arabasını satın alana üstüne ’bir deste para’ verecek!

Yeniakit Publisher
2023-09-07 10:48:00 -
Arabasını satın alana üstüne ’bir deste para’ verecek!

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak kişiye sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden “bir deste eski para” hediye edecek.

Amasya’da yaşayan Alican Erdem, 850 bin TL’ye satışı çıkardığı 1976 model klasik otomobilini alacak kişiye sadece koleksiyoncularda bulunan aynı seriden “bir deste eski para” hediye edecek.

Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.

"Üstüne de para vereceğim”

Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.

Kırmızı renkli otomobile hayranlıkla bakan vatandaşlardan oto galeri çalışanı Emre Paşa ise “Ben olsam bu arabayı satmam. Benden 22 yaş büyük. Bu paraları ise ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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