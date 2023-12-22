Arabalarda her yolu deniyorlar: 'Aktif Tekerlek Göbeği' teknolojisi olan otomobil! İkinci direksiyon devri! İlginç araba

Otomobil kullanıcıları için devrim niteliğinde bir yenilik geliyor. Araçların arka tekerleklerinde ikinci direksiyon hayata geçiyor.

Lamborghini tarihin seyrini değiştirecek yeni bir otomotiv teknolojisini hayata geçirmek için piste çıktı. Aktif Tekerlek Göbeği teknkolojisi akıllı ve bir o kadar da karmaşık, ancak temel amacı son derece basit: Bir otomobil hareket halindeyken kamber ve toe hizalama ayarlarının gerçek zamanlı kontrolünü sağlamak. Lamborghini'nin baş teknik sorumlusu Rouven Mohr'a göre bu son teknoloji, araç dinamiğinin son sınırlarından biri.

LAMBORGHINI'DEN YENİ TEKNOLOJİ

Caranddriver'ın aktardığına göre süspansiyon geometrisi genelde bir dizi uzlaşmaya dayanır ve hareket halindeki bir aracın yarattığı yükler kaçınılmaz olarak bunlardan en azından bazılarını olumsuz şekilde etkiler ve pist için doğru olan hizalama ayarları caddede erken lastik aşınmasına yol açar, bu yüzden pek çok yüksek performanslı otomobil pist hizalama ayarlarına sahiptir ve ileri geri geçiş gerektirir. İki farklı düzlemde dönen tekerleğin hareket yönüne göre açısı ve kamber ile yere göre yan açısını raktif kontrol elde etmek bu tavizlerin çoğunun ortadan kaldırılabileceği anlamına gelir.

ARKA DİREKSİYON SİSTEMİ

Sistem Huracan prototipinin arka tekerleklerinin her birinde özel olarak çalışıyor. Aktif ayak parmağı kontrolü özünde bir arka direksiyon sistemidir. Bundan önce de benzer sistemler vardı ancak bu sistem tekerlekleri, ön kenarların çok hafifçe birbirine doğru baktığı toe-in ile tam tersini yaptığı toe-out arasında hareket ettirebilme kabiliyetine sahip. Aslında toe-out bir aracı daha reaktif ve dönüşe daha istekli hale getirirken, toe-in daha iyi yüksek hız dengesi sağlıyor.



LASTİĞİN YÜZDE 25 DAHA FAZLA VİRAJ ALMA KUVVETİ ÜRETMESİNİ SAĞLIYOR

Aktif kamber kontrolü ise daha devrimsel. Viraj yükleri altında, bir araç eğilir ve süspansiyon sıkışır, bu da lastik dişi ile yol yüzeyi arasındaki ilişkiyi değiştirir. Lastiğin temas alanında eşit olmayan basınç dağılımı yol tutuşunu azaltır. Birçok performans aracı bunu telafi etmek için negatif kamber yani lastiğin iç kenarına yaslanması ile ayarlanır, ancak bunu yapmak düz çizgi çekişini azaltır ve lastik aşınmasını artırır. Lamborghini'ye göre Aktif Tekerlek Taşıyıcı'nın yüke göre ayarlanabilmesi, lastiğin yüzde 25'e kadar daha fazla viraj alma kuvveti üretmesini sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arabalarda ikinci direksiyon devri!

Otomobil kullanıcıları için devrim niteliğinde bir yenilik geliyor. Araçların arka tekerleklerinde ikinci direksiyon hayata geçiyor.

Lamborghini tarihin seyrini değiştirecek yeni bir otomotiv teknolojisini hayata geçirmek için piste çıktı. Aktif Tekerlek Göbeği teknkolojisi akıllı ve bir o kadar da karmaşık, ancak temel amacı son derece basit: Bir otomobil hareket halindeyken kamber ve toe hizalama ayarlarının gerçek zamanlı kontrolünü sağlamak. Lamborghini'nin baş teknik sorumlusu Rouven Mohr'a göre bu son teknoloji, araç dinamiğinin son sınırlarından biri.

LAMBORGHINI'DEN YENİ TEKNOLOJİ

Caranddriver'ın aktardığına göre süspansiyon geometrisi genelde bir dizi uzlaşmaya dayanır ve hareket halindeki bir aracın yarattığı yükler kaçınılmaz olarak bunlardan en azından bazılarını olumsuz şekilde etkiler ve pist için doğru olan hizalama ayarları caddede erken lastik aşınmasına yol açar, bu yüzden pek çok yüksek performanslı otomobil pist hizalama ayarlarına sahiptir ve ileri geri geçiş gerektirir. İki farklı düzlemde dönen tekerleğin hareket yönüne göre açısı ve kamber ile yere göre yan açısını raktif kontrol elde etmek bu tavizlerin çoğunun ortadan kaldırılabileceği anlamına gelir.

ARKA DİREKSİYON SİSTEMİ

Sistem Huracan prototipinin arka tekerleklerinin her birinde özel olarak çalışıyor. Aktif ayak parmağı kontrolü özünde bir arka direksiyon sistemidir. Bundan önce de benzer sistemler vardı ancak bu sistem tekerlekleri, ön kenarların çok hafifçe birbirine doğru baktığı toe-in ile tam tersini yaptığı toe-out arasında hareket ettirebilme kabiliyetine sahip. Aslında toe-out bir aracı daha reaktif ve dönüşe daha istekli hale getirirken, toe-in daha iyi yüksek hız dengesi sağlıyor.

LASTİĞİN YÜZDE 25 DAHA FAZLA VİRAJ ALMA KUVVETİ ÜRETMESİNİ SAĞLIYOR

Aktif kamber kontrolü ise daha devrimsel. Viraj yükleri altında, bir araç eğilir ve süspansiyon sıkışır, bu da lastik dişi ile yol yüzeyi arasındaki ilişkiyi değiştirir. Lastiğin temas alanında eşit olmayan basınç dağılımı yol tutuşunu azaltır. Birçok performans aracı bunu telafi etmek için negatif kamber yani lastiğin iç kenarına yaslanması ile ayarlanır, ancak bunu yapmak düz çizgi çekişini azaltır ve lastik aşınmasını artırır. Lamborghini'ye göre Aktif Tekerlek Taşıyıcı'nın yüke göre ayarlanabilmesi, lastiğin yüzde 25'e kadar daha fazla viraj alma kuvveti üretmesini sağlıyor.

SADECE ARKA TEKERLEKLER İÇİN TASARLANDI

Aktif Tekerlek Taşıyıcı, başlangıçta bir yüzü şanzımana bağlanan yarım şaftla, diğer yüzü ise tekerleği tutan göbekle birleşen büyük bir göbek tertibatı gibi görünüyor. Ancak içindeki iki döner flanş, iki taraf arasındaki göreceli açıyı değiştiren şeydir. Bunlardan biri kamber ve diğeri toe'yi kontrol eder. Bunlar 48 voltluk elektrik motorları tarafından dişli ile tahrik ediliyor. Ayrıca sistem sadece arka tekerlekler için tasarlanmış.

Aktif Tekerlek Taşıyıcı her iki yönde 6,6 dereceye kadar toe ayarı ve 2,5 derece pozitif ve 5,5 derece negatif kamber ayarı yapabiliyor. Her iki düzlem de aynı anda ayarlanabiliyor ve elektrik motorları bunu saniyede 60 dereceye kadar yapabiliyor. Dolayısıyla, mümkün olan en uç değişiklik bile saniyenin çeyreğinden kısa bir sürede gerçekleştirilebilir.

Mohr'a göre burada işin kolay kısmı donanım. Aktif Tekerlek Taşıyıcıyı kontrol etmek için son derece karmaşık bir dinamik kontrol sistemi gerekiyor. Bu sistemin nihayetinde denge kontrolü, tork yönetimi ve aktif aero sistemleriyle ortak çalışması gerekecek. Ancak bunun gelecekte olacağı ifade ediliyor. Şu anda prototip yalnızca herhangi bir çekiş veya denge kontrolü olmadan arkadan tahrikli bir Huracan Evo'da çalışıyor.