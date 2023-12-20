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Yerel Arabalar üşümesin!
Yerel

Arabalar üşümesin!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 07:02:00 -
Arabalar üşümesin!

Kış mevsimini en sert geçtiği illerden biri olan Kars eksi 15 dereceyi gördü. Şehirdeki araç sahipleri araçlarını soğuktan korumak için ne bulduysa araçlarının üzerine örtüp sarmaladı.

Adeta buz kesen ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü Kars’ta, vatandaşlar korumak istedikleri araçlarının üzerine kilim, halı ve battaniye gibi örtülerle korumaya çalıştı. Kars caddelerinde üzerleri örtülü araçlar ise soğuk havanın şiddetini bir kez daha gözler önüne sererken, ilginç görüntüler oluşturdu.

HALI, BATTANİYE, BRANDA...

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Don ve buzlanmaya karşı araç sahipleri araçlarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler deniyor. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine kilim atarken, bazıları da halı, battaniye ve branda kapatarak soğuktan koruyor.
Cadde ve sokaklara park edilen araçlarının üzerindeki battaniye, halı ve kilimler kameralara yansıdı. Kars’ta soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

 

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