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Arabada uzun süre durmasın

Arabanızda bulunduracağınız plastik su şişesindeki su çok tehlikelidir.

08 Kasım 2018 Perşembe 20:50
Arabada uzun süre durmasın

 Plastik su şişeleri göğüs kanserinin en büyük sebebidir. Kadınlar arabalarda bırakılmış plastik su şişelerinden su içmemelidir.

Yüksek sıcaklık ve şişe plastiklerindeki belli kimyasallar göğüs kanserine sebep olabilir. Lütfen dikkatli olun ve arabada bırakılmış plastik şişelerden su 

Plastik su şişeleri polietilen tereftalattan (PET) üretiliyor, onun için ısındıklarında BPA kimyasallarını salıyor. Normalde içecek şişelerinde bulunan düşük seviyedeki BPA’nın problem teşkil etmediği söylense de siz ihtiyatlı davranın. Hatta sağlık kurumları bu kimyasalın çocuk sağlığı üzerinde negatif etkileri olabileceğini belirtiyor.

Bu bilgi kesinlikle iyi bilmemiz ve sakınmamız gereken bir tehlike ile ilgilidir.

 Yüksek sıcaklık plastiğin içindeki toksinleri suya ve yiyeceklerimize geçiriyor ve doktorlar bu toksinleri kanserli hücrelerimizin etrafında kolaylıkla gözleyebiliyorlar.

 Mümkünse paslanmaz çelik termos veya cam şişe veya kaplar kullanmak yararlıdır.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 20:50
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