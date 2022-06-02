Araba koltuğu nasıl temizlenir? Lekesi nasıl çıkar? Bebek araba koltuğu nasıl temizlenir?

Araba Koltuğu Nasıl Temizlenir?

Otomobilinizin iç bölümlerini temiz tutmak adına aracınızın bakımlı olmasına olanak sağlar. Aracın için temiz olması hem sağlık açısından hem de temizlik açısından oldukça önemli bir detaydır. Araba koltuğundaki lekeler nasıl çıkar kapsamında kullanılacak olan birçok yöntem bulunur. Bu yöntemler doğru şekilde uygulandığına fayda gösterir.

Deri koltuklar Üzerindeki Lekeler Nasıl Çıkar?

Deri araba koltuğundan leke çıkarmak için deri koltukları deri kremi ile öncelikli olarak silmek gerekmektedir. Sonrasından deri koltuğu yine deri lekesi çıkarıcı olan solüsyonlar ile temizlemek gerekmektedir. Silinme işleminden sonra birkaç saat deri koltuğun üzerine oturmamak gerekir. Ayrıca deri koltukların solüsyon ile temizlenmesinden sonra durulanması da şarttır. Sonrasında deri koltuktaki lekelerin çıktığını gözlemleyebilirsiniz.

Mürekkep Lekesi Nasıl Çıkar?

Araba koltuğu mürekkep lekesi olmuşsa su ile karıştırılacak saç spreyi kullanımı yapmalısınız. Saç spreyini lekenin üzerine püskürtün. Ardından temiz bir bez ile mürekkebin yayılmasını engellemek adına bası işlemleri yapın. Bası işlemleri nemli bir bez yardımı ile yapılmalıdır. Ayrıca bezin lekelenen kısmı ile tekrardan bası yapılmaz. Temiz bölgesi kullanılır. Ardından duru su ile mutlaka silinir.

Yağ ve Yağlı Lekeler Araba Koltuğundan Nasıl Çıkarılır?

Her türlü yağ ve yağlı olan lekeler için tiner ile pamuk kullanımı yapılmalıdır. Bir fincanın içine tiner koyulur. Tiner miktarı kadar su ilavesi yapılır. Temiz pamuk bu karışımın içine batırılır ve leke üzerine sürülür. Ardından lekenin üzerine mısır unu ile tuz serpilir ve bir gece boyunca bekletilir. Sonrasından elektrik süpürgesi ile bu bölge vakumlanır. Tiner kullanımını araba koltuğunu bozmaması için gözükmeyen bir alanda kullanarak test edebilirsiniz.

Araba Koltuğundaki Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Arabanıza kahve döküldüyse lekeyi su ve kağıt havlu ile inceltmeniz gerekir. Bunun içinde sprey şişe ile lekenin üzerine su sıkın. Ardından kağıt havlu ile lekeleme işlemi yapın. Sonrasında lekenin üzerine cam temizleyici kullanın ve 5 dakika boyunca bu şekilde bekletin. Beklenin ardından su sıkarak lekeleme işlemini tekrarlayın.

Araba Koltuğundaki Kusmuk Lekesi Nasıl Çıkar?

Araba koltuğuna çocuğunuz ya da herhangi biri kusarsa kısa süre içinde ve vakit kaybetmeden hemen müdahale etmek gerekir. Kısa sürede müdahale etmek bu tarz lekeler için çok önemlidir. Kusmuğun fazlasını hemen silin ve lekeyi vakit kaybetmeden su yardımı ile inceltmeye başlayın. Bu inceltme işleminde kağıt havlu kullanımı da yapılması gerekmektedir. Araba koltuğunda kusmuk lekesi nasıl çıkar kapsamında sabun ve ılık su hazırlamanız gerekir. Sabunu rendeleyip ılık suyun içinde erimesini sağlayın. Kusmuklu olan alan bu su ile yıkanmalıdır. Ardından temiz bir bezin üstüne soda dökerek lekeyi nötralize edin. Bu işlem leke üzerine lekelenerek lekeyi nötralize etmektir. Araba koltuğunda meydana gelen kusmuk lekesi nasıl çıkar için başka bir alternatif de su ve kabartma tozu ile meydana getirilen macundur. Bu macun lekeyi emme özelliğine sahiptir.

Araba Koltuğundaki Kan Lekesi Nasıl Çıkar?

Kan lekesi kaldırılması oldukça zor olan bir lekedir. Bu tarz lekeler için sıcak su veya sabun kullanmayın, çünkü lekeleri sabitler. Temiz bir bezi soğuk suya batırın ve kan lekesi üzerinde lekeleyin. Bezi soğuk suyla durulayın ve leke çıkana kadar tekrar leke yapın. Leke bu sayede çıkacak ve sorun tamamen ortadan kalkacaktır.

Bebek araba koltuğu nasıl temizlenir?

Güzel havalarda bebeğinizle dışarıda gezmek için en büyük kolaylık bebek arabası kullanmaktır. Fakat yağmurlu bir havada bir kez dışarı çıkarsanız, çamurlu tekerler sizi, bebek arabası nasıl temizlenir diye düşündürmeye yetecektir. Araştırmalar, ebeveynlerin araç koltuğu ya da puset temizliği konusunda diğer çocuk ürünlerine göre daha dikkatsiz olabildiğini gösteriyor. Oysa, bebek arabası dışarıda kullanılan bir ürün olduğundan toz, kir ve mikroplar için kaçınılmaz bir durak olacaktır. Aynı zamanda, çocuğunuz yediği gıdaları arabanın üzerine dökecek ve kumaşında da zaman içinde kir ve lekeler oluşacaktır. Hem bebeğinizin sağlığı ve hijyeni hem de kullandığınız ürünlerin uzun ömürlü olması için gelin bebek arabası temizliği konusunda neler yapmalıyız birlikte inceleyelim.

İhtiyacın olacak:

Mikrofiber bez

Fırça

Çamaşır makinesi

El süpürgesi veya süpürge

Diş fırçası

Yüzey temizleyici

Ilık su

Bebek deterjanı

Konsantre yumuşatıcı

Bebek Arabası Kılıfı Nasıl Temizlenir: Çıkarılabilir Parçaların Temizliği

İlk olarak çıkarılabilir parçaları ayırın: Bebek arabaları genellikle parçaları çıkarılabilir şekilde üretilir. Genel bir temizlik yapmak için bütün çıkarılabilir parçaları ve aksesuarları ayırarak işe başlayın.

Bebek arabasının iç kısmını süpürün:

Bebeğinizin oturduğu kumaş kısımlarda yiyecek kırıntıları veya toz birikme ihtimali daha fazladır. Eğer ağır değilse ters çevirerek toz ve kirlerin dökülmesini sağlayabilirsiniz. Ancak detaylı bir temizlikte el süpürgesi ya da normal bir süpürgenin ince ucuyla süpürmeyi ihmal etmeyin.

Kumaş üzerinde küf veya inatçı lekeler varsa önce o kısmı temizleyin:

Bebek arabasını bir süre kullanmadıysanız veya nem oranı yüksek bir bölgede yaşıyorsanız üzerinde küf gözlemleyebilirsiniz. Bu bölgelere, Cif Bebek Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici gibi bebeğiniz için güvenli bir yüzey temizleyici sıkın. Bir saat bekletip sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Çıkarılabilir kumaş bölümü makinede yıkayın:

Makinenin hassas ayarında ve 30 derece sıcaklıkta, bebeğiniz için uygun Omo Bebek Çamaşır Deterjanı kullanarak yıkayabilirsiniz. Yıkama öncesi ürünün yıkama talimatlarını gözden geçirmeyi unutmayın.

Bebek arabasının güneşlik kısmını silin:

Güneşlik için kullanılan kısım, makineye atmaya uygunsa yıkama talimatına bakarak makinede yıkayabilirsiniz. Uygun değilse, üzerindeki tozları fırçayla süpürüp mikrofiber bez ve yüzey temizleyici yardımıyla silin.

Açık havada kurutun:

Bebek arabasının kumaş parçalarını yıkadıktan sonra açık havada kurutabilirsiniz. Balkonunuz yoksa ev içerisinde bir alana sererek de kurutabilirsiniz. Kurutma makinesi kullanmamanız tavsiye edilir.

Bebek Arabası Yıkama: Tekerler ve Sabit Parçaların Temizliği

Tekerleri fırçalayın:

Tekerler bebek arabasının en sık kirlenen yeridir. Üzerinde çamur, toprak parçaları olabileceğinden önce bu fazlalıkları fırça yardımıyla alın. Ardından bir kapta Cif Yüzey Temizleyici ve ılık suyu karıştırarak yine fırça ile tekerleri iyice temizleyin ve durulayın. Uygun alanınız varsa bir hortum yardımıyla da tekerleri yıkayabilirsiniz. Çamur sadece tekerlere değil kıyafetlerinize de bulaşmışsa, çamur lekesi nasıl çıkar yazımızla çözüm çok kolay.

Sabit parçaları silin:

Bebek arabasının metal kısımlarını, kollarını ve sabit parçalarını yine biraz yüzey temizleyici ve bez yardımıyla silin. Eğer dar bölümler ve bezin temizleyemediği kısımlar varsa bir diş fırçası yardımıyla temizleyebilirsiniz.

Ilık su ve bezle son kez silin:

Son olarak ılık suya batırdığınız bir bez yardımıyla silerek iyice durulayın.

Sabit Parçalı Bebek Arabası Nasıl Temizlenir?

Bazı bebek arabalarının kumaş parçaları iskeletinden ayrılmayabilir. Bu durumda bebek arabası temizleme işlemini daha farklı yapmanız gerekecektir.

Bütün aksesuarları çıkarın:

Öncelikle bebek arabasının üzerindeki aksesuarları çıkarın ve ayrıca temizleyin.

Süpürgeyle üzerindeki toz ve kirleri alın:

Bebek arabasını ters çevirip üzerine dökülen kırıntıları temizleyin. Özellikle oturma bölgesinde ve köşelerinde birikenleri süpürge yardımıyla süpürebilirsiniz.

Bebek arabasının oturma bölgesindeki lekeleri temizleyin:

Bebek arabasının kumaş alanı en fazla kirlenen bölgedir. Bu bölgedeki lekeleri sabunlu su karışımı ve sünger yardımıyla iyice silin. En son ıslak bezle yeniden silerek temizleyin.

Metal parçaları, tekerlekleri ve tutma kısmını iyice silin:

Bir beze Cif Bebek Çok Amaçlı Yüzey Temizleyici sıkarak bebek arabasının bütün metal parçalarını ve tutma yerlerini silebilirsiniz. Tekerler için daha fazla temizlik gerektiğinden önce fırçalayıp biriken çamurları temizleyin. Ardından suyla iyice yıkayın ve gerektiği takdirde fırçalamaya devam edin.

Kurumaya bırakın:

Son olarak bebek arabasını güneşte kurumaya bırakın. Fazla kirlenmeden, belli aralıklarla aynı temizlik işlemini yinelerseniz bebek arabasının kullanımı daha rahat olacaktır.

Bebek Oto Koltuğu Nasıl Temizlenir?

Bebeğinizle seyahat ederken kullandığınız ürünlerin kirlenmemesi neredeyse imkansız. Bebek araç koltuğu düşündüğünüzden daha fazla bakteri barındırıyor olabilir. Bebeğinizin sağlığı için belli aralıklarla araç koltuğunu temizlemelisiniz. Daha evvel denemediyseniz ve bebek oto koltuğu temizleme konusunda bilgi sahibi değilseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Koltuğu arabadan çıkarın:

Temizlik işlemini en iyi şekilde yapabilmek için koltuğu arabadan çıkarmak gerekmektedir. Çıkarıp yeniden takma işlemi zor geliyorsa, kurulum kitapçığını inceleyebilirsiniz.

Üzerindeki tozları süpürün:

Araç koltuğunun üzerini ve aralarını bir el süpürgesi ya da normal süpürgenin ince ucuyla süpürün.

Koltuk kılıfını çıkarıp yıkayın:

Bebek oto koltuklarının kılıfı çıkarılabilir şekilde yapılmaktadır. Peki, bebek oto koltuğu kılıfı nasıl yıkanır? Üzerinde yer alan yıkama talimatını izleyerek bebeğiniz için uygun Omo Bebek Deterjanı kullanarak koltuk kılıfını yıkayabilirsiniz.

Koltuğun tabanını iyice silin:

Kılıfı çıkardıktan sonra koltuğun tabanını yüzey temizleyici ve bir bez yardımıyla iyice silin.

Kemeri silmeyi unutmayın:

Oto koltuğunun kemerini makinede yıkamamalısınız. Sabunlu su yardımıyla kemeri ve kemer takma yerlerini iyice sildiğinizden emin olun.

Kılıf kuruduktan sonra koltuğa takın ve kullanmaya başlayın:

Oto koltuğu kılıfının kuruduğundan emin olduktan sonra kılıfı koltuğa takabilirsiniz.