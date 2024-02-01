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Araba alacaklar dikkat! Bu iBAN oyununa gelmeyin

Yeniakit Publisher
2024-02-01 13:22:00 -
Araba alacaklar dikkat! Bu iBAN oyununa gelmeyin

Araç piyasasında yaşanan durgunluğu fırsat bilen dolandırıcılardan yeni bir hile daha geliştirdi.

Son günlerde noterler ‘sazan sarmalı’ ve ‘change’ olarak bilinen yöntemlerin dışında yeni bir dolandırıcılık yöntemi le karşılaştı.

‘IBAN dolandırıcılığı’ olarak tabir edilen bu yönteme göre aracı satın alacağını söyleyen kişi, geliştirdiği yeni hileyle insanları mağdur ediyor.

İlanda yer alan aracı satın alacağını söyleyen dolandırıcı, anlaşma yapıldıktan satıcıya, “Kuzenimin bana borcu var. Parayı sana o gönderecek” diye bilgi veriyor.

Böylece araç tutarı başka birinin hesabına geçmiş oluyor

Aracını satan ise noterde “Gerçek alıcıdan ödemenin karşılığını aldım” deyip satış işlemini yapıyor.
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NOTERLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Aracını sattığı için mutlu olan kişi için işler bu noktadan sonra arap saçına dönüyor.

Kurnaz dolandırıcının “kuzenim” diye tanıttığı kişi, yaptığı ödeme karşılığında hiçbir şey almadığını belirtiyor ve şikâyetçi olup parasını geri talep ediyor.

BÖYLE OYUNLARA GELMEMEK İÇİN NE YAPMALI

Son zamanlarda artan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kimin adına satış verilecekse ödemenin tamamının o kişi tarafından gelmiş olması veya açıklamasına otomobil alımıyla ilgili plaka detaylarına kadar yazıp o kişi adına ödeme yapıldığına dair net açıklamanın belirtilmesi gerekiyor.

EN SIK BAŞVURULAN DİĞER İKİ YÖNTEM

Sazan sarmalı: Dolandırıcı ilandaki aracı satın almak istediğini söyleyerek ilanı sayfadan kaldırtıyor. Daha sonra aynı ilanı uygun fiyatla yeniden kendi yayınlıyor. Başka bir alıcıyla da aracın satışı için anlaşma yapıyor.

Aracın gerçek sahibiyle aracı sahte ilandan bulan kişiyi bir araya getiriyor. Fakat sahte ilanla kandırdığı kişiye parayı kendisine yatırmasını söylüyor.

Change: Araç almak isteyen kişiye aynı marka ve modelde daha temiz bir otomobil olarak gösteriliyor.

Otomobilin satışı ardından plakalar aynı özelliklerde ancak birçok hasar kaydı olan başka bir araca takılıyor. Böylelikle aracı alan kişi, temiz araç aldığını zanneden kişi ağır hasarlı bir otomobil almış oluyor.

 

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