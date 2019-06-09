Ara verilen Kiraz Festivali 4 yıl sonra yeniden kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Uluderbent Mahallesinde Manisa’nın büyükşehir belediyesi olması nedeniyle 4 yıldır düzenlenmeyen Kiraz Festivali yeniden kutlandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu gelenekleri yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Alaşehir’in merkeze uzak kırsal mahallesi olan Uluderbent Mahallesi’nde geleneksel Kiraz Festivali dört yıl aradan sonra tekrar kutlandı. Festivalde en güzel kiraz seçilirken, sanatçılar Suzan Kardeş ve Hüsnü Arıkan açık hava konserinde izleyenleri coşturdu.

Alaşehir’e yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Uluderbent Mahallesinde geleneksel olarak kutlanan Kiraz Festivaline, Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olması nedeniyle ara verilmişti. Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival 4 yıl aradan sonra yeniden kutlanırken festivalde en güzel kiraz seçildi. Gece de devam eden kutlamalarda, Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçılar Suzan Kardeş ve Hüsnü Arıkan izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen en güzel kiraz yarışmasına 95 üretici katıldı. Katılımın çok olması nedeniyle, ön eleme sonucu 14 üretici kirazlarıyla finale kaldı. Jüri üyeleri tarafından kirazlar, renk, irilik, görüntü, zirai mücadele, tat ve sap kategorilerinde değerlendirilerek en güzel kiraz seçimi yapıldı. Yarışmada birinciliği Uluderbent Mahallesinden Mustafa Ali Kavcı alırken, Teoman Karakuyu ikinci, Erol Kon ise üçüncü oldu.

Önümüzdeki sene daha geniş kapsamlı yapılacak

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Geleneksel olarak kutlanan kiraz festivali kutlamalarına ara verilmişti. Biz geleneklerimizin bitirilmesinin değil yaşatılmasını istiyoruz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız ve festivalimiz önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı olarak kutlanacaktır. Festivalde emeği geçen ve kiraz yarışmasıyla bizlere destek veren tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.