Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda 2021-2022 ara transfer döneminin sonuna gelinmeye başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer sezonu ile ilgili yapılan açıklamada, başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. ‘Ara transfer’ olarak tanımlanan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başladı ve 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 Sezonu ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı.

Süper Ligde yer alan kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.

Belirlenen bu usullerle, yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL de sabit tuttu.