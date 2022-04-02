Nisan ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci gözlerini ara tatile çevirdi. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak. Ara tatil ne zamana kadar sürecek?

Ara tatile kaç gün kaldı? Ara tatil ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatilinin yanı sıra her yıl kasım ve nisan aylarında öğrencilere ara tatil veriliyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İkinci ara tatil 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Nisan Cuma günü tatil öncesi son derslerini tamamlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak. 2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Ara tatilde öğretmenlerin idari izinli sayılıp sayılmayacağı konusunda ise geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz" dedi.