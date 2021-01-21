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Eğitim Ara tatilden sonra yüz yüze eğitim! MEB 15 Şubat’ta kararlı
Eğitim

Ara tatilden sonra yüz yüze eğitim! MEB 15 Şubat’ta kararlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna bir kez daha yanıt verdi. 15 Şubat tarihinin altını çizen Selçuk, bu tarih itibarı ile okulların açılması konusunda ortak kararlılık olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:08:00 -
Ara tatilden sonra yüz yüze eğitim! MEB 15 Şubat’ta kararlı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve beraberindeki dernek üyeleriyle Bakanlık’ta bir araya geldi. Türkiye’nin, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geldiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız” dedi.

KDV indirimi sürebilir

Selçuk, salgın döneminde özel okul ücretlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen KDV’nin aynı şekilde devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, “Hazine ve Maliye Bakanlığımıza geçtiğimiz dönem sağlanan bu kolaylığın bu dönem de sağlanması yönünde tavsiye görüşümüzü bildirdik” yanıtını verdi.

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