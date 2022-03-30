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Eğitim Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler izinli mi Nisan 2022
Eğitim

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler izinli mi Nisan 2022

Öğretmenler ara tatilde idari izinli mi? 11-15 Nisan tarihleri arasında milyonlarca öğrenci ara tatil yapacak. Bu tarihte öğretmenlerin, idarecilerin izinli olup olmayacağı ise merak konusu. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, öğretmenler ara tatilde izinli mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 11:14:00 -
Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler izinli mi Nisan 2022

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler kadar öğretmenler de ara tatilde idari izinli sayılıp sayılmayacaklarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama geldi.

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler izinli mi Nisan 2022

Ara tatil öncesinde öğretmenlerin izinli sayılıp sayılamayacağını araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bir televizyon programında açıklamalar yapan Bakan Özer, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz" dedi.

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