Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler kadar öğretmenler de ara tatilde idari izinli sayılıp sayılmayacaklarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama geldi.

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Ara tatilde öğretmenler izinli mi Nisan 2022

Ara tatil öncesinde öğretmenlerin izinli sayılıp sayılamayacağını araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Bir televizyon programında açıklamalar yapan Bakan Özer, "Yüz yüze eğitimle ayakta durabilmek, bunun iradesini öğretmenlerimizle, bütün okul yöneticilerimizle, tüm il müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlerimizle gösterebilmek çok önemli bir başarı hikayesi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu 11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitmeleri zorunluluğunu kaldırıyoruz" dedi.