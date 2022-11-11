2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başladı. Kasım ayıyla birlikte öğrenciler ilk ara tatillerine çıkacaklar. Bu sebeple ara tatilinin kaç gün süreceği, ara tatilde karne verilip verilmediğini merak ediyor.

Ara tatilde karne veriliyor mu? Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Ara tatillerde karne dağıtılma işleminin olup olmadığı merak ediliyor. Ara tatillerde karne verilmiyor. Karne yarıyıl ve yıl sonunda dağıtılıyor. Ara tatil her yıl kasım ve nisan aylarında uygulanıyor. Kasım ayı ara tatili 14-18 Kasım tarihlerinde uygulanacak. Hafta sonlarının ardından okullar 21 Kasım Pazartesi günü açılacak. Bu yıl yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

MEB'ten ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak. Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.