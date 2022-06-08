Ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman? (MEB 2022-2023 takvimi) okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?

6 Eylül 2022’de yüz yüze başlayan eğitim öğretim yılı 17 Haziran’da tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci karne almanın heyecanını yaşayacak. Okulların kapanacak olması ile birlikte yeni dönem eğitim öğretim yılı takvimi de hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edilmeye başlandı. MEB2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılacak İlk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili 2023 ne zaman olacak? 2023 ikinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, 2023 karne ne zaman alınacak? İşte MEB 2022-2023 takvimi ne zaman?

MEB 2022-2023 takvimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu: "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."