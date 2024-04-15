Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı
Ara tatil sona erdi, öğrenciler 9 günlük tatilin ardından bugün ders başı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
Ara tatil sona erdi, öğrenciler 9 günlük tatilin ardından bugün ders başı yaptı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
2023-2024 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatil 5 Nisan Cuma günü başladı.
Millî Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün ders başı yaptı.
İlkokul, ortaokul ve liselerde, 9 günlük ara tatilin ardından ders zili bugün yeniden çaldı.
8'inci sınıflar için Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
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12'nci sınıfların Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. (İLKHA)