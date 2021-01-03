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Eğitim Ara tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak?

15 tatil ne zaman başlıyor? | Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken okulların ara tatile ne zaman gireceğini araştırmaya başladı. Peki, sömestr tatili ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak? | Karneler verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:50:00 -
Ara tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak?

Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi alanları kadar eğitimi de etkisi altına aldı. Salgın sebebiyle eğitim uzaktan olarak devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ocak ayıyla birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yarıyıl tatilli ne zaman?

Ara tatil ne zaman? | Yarıyıl tatili kaç gün olacak?

Uzaktan eğitim 22 Ocak 2021’de sona erecek Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatilin de yarıyıl tatiline eklenmesi sebebiyle öğrenciler 21 gün tatil yapacak. 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği ise şimdilik belli değil.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada öğrencilere karne dağıtılacağını belirtmişti. Karneler okulların belirleyeceği program çerçevesinde öğrencilere teslim edilecek.

Bu arada 15 Şubat’a kadar okul sınavları yapılmayacak. 

Okullar 15 Şubat’ta açılır mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar 15 Şubat’ta açılır mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Eğitim

Okullar 15 Şubat’ta açılır mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

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