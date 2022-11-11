Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yapacak.

Ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanıyor? Okulların ilk ara tatili ne zaman 2022? 2023 ilk ara tatil ne zaman? 2022 2. dönem ara tatil ne zaman? İşte tüm detaylar...

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Ara tatil ne zaman başlıyor 2022?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu. Buna göre; Okullarda birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de tarihinde yapılacak.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Ara tatil ne zaman bitiyor?

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek.

23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak. Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açık olacak.

UZMANLARDAN TATİL ÖNERİSİ

TRT Haber'de yer alan habere göre; Çocuk Gelişim Uzmanı Yasemin Başlı, tatilde öğrencilerin zihinlerini dinlendirmelerini öneriyor. "Çok fazla ödev odaklı, ders odaklı olmalarını istemiyoruz. Çok uzaklaşmadan, ufak ufak derslerine bakmayı ihmal etmeden tatili geçirebilirler."

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ TAVSİYE EDİLİYOR

Başlı, ara tatilin hem akranlarla hem de ailecek vakit geçirmek için güzel bir fırsat olduğunu belirtiyor.

160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı.

Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin devreye konulduğunu, matematik eğitim dijital platformunun geliştirildiğini dile getiren Özer, "2022 yılının sonuna kadar Türkçe ve Yabancı Dil ile ilgili dijital platformları, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtımının sağlandığını söyledi.

4 farklı yaz okulu açıldı.

Özer, koronavirüs salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarını telafi etmek için 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti.

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.