Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda Kasım ara tatili tarihi! Dersler ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman, ayın kaçında?

Eylül ayında başlayan eğitim-öğretim yılının ilk tatili kasım ayında olacak. Hafta sonlarıyla beraber ara tatil toplamda 9 gün sürecek. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı tatil günleri takvimi yayınlandı. İşte kasım ara tatili, yaz tatili ve resmi tatil günleri!

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 14 Kasım tarihinde başlayıp 18 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. İlk ara tatil 1 hafta sürecek. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu yıl 16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak. 3 aya yakın ilköğretim, ortaöğretim ve liseler için tatil olacak.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TATİLLERİ

İlk ara tatil: 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023

İkinci ara tatil: 17-20 Nisan 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı tatili; 20,21,22,23 Nisan 2023 tarihine denk gelmektedir. Taitil süresi 3,5 gündür ve bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı ise 27 Haziran ile 01 Temmuz arasına denk gelmekte. Toplamda 4,5 gün tatil olan Kurban Bayramı bu yıl ders yılı dışında kalmaktadır.

ara tatil nasıl geçirilmeli?

Uzmanlar, ara tatilde öğrencilerin yeniden eğitim temposuna motive edilmesi gerektiğini belirterek, teknolojik aygıtların kullanımının sınırlandırılması ve denetimi konusunda ebeveynleri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, ara tatilin göz açıp yumuncaya kadar geçecek kısa bir tatil olduğunu ve buna çok büyük anlamlar yüklenmemesi, sonrasında daha enerjik olmak için soluklanmak amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Eğitim öğretim dönemindeki temponun biraz düşürülerek devam ettirilmesinin önemine değinen Sağlam, "Ara tatilde eksikliklerin giderilmesine öncelik verilmesi kaydıyla derslerden uzak kalınmayacak esnek bir planlama yapılması uygundur. Daha esnek bir zaman dilimi olarak düşünülmeli, eğlenmenin, oyun oynamanın öğrenmeye engel olmadığı bilinmelidir. İmkanlar ölçüsünde dinlenme, akranlarla vakit geçirme, mümkünse ailece temiz havada yürüyüşe çıkma, film izleme, kitap okuma aktivitelerine yer verilmelidir." önerilerinde bulundu.Öğretmenlerin çok ödevle iyi öğretmen olma unvanını elde etmek yerine öğrencilerin ihtiyaç ve seviyelerine uygun ödevler verilmesi ve öğrencilerin kendi emek ve alın terlerinin takdir edilmesinin önemsenmesi gerektiğini ifade eden Sağlam, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin, ihtiyaçlarının farkında olunması ve güçlü yanlarının bilinmesi halinde kişiye özel görev ve sorumluluklar verilebileceğini söyledi.

"TEKNOLOJİK ARAÇLARA ÇOCUK SUSTURUCUSU GÖZÜYLE BAKILMAMALI"

Prof. Dr. Sağlam, anne baba ve çocuklar arasındaki sağlıklı iletişimin, aile üyelerinin her birinin var olmasına ve birbirlerini var etmelerine yardımcı olduğunu dile getirerek, aile bağının güçlendirilmesinde ebeveynlerin, duygu ve düşüncelerini çocuklarıyla içten, samimi ve sevgi dili kullanarak paylaşmalarının önemini vurguladı. Tatil süresince imkanlar ölçüsünde aileyle kaliteli vakit geçirmeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti: "Aile üyeleri birbirlerine vakit ayırıp güzel işler yapmayı öncelikli hale getirebilecekleri gibi farkında olarak ya da olmayarak zamanlarının önemli bir kısmını dışarıda geçirip eve geldiklerinde de kendi yaşam alanlarında bilgisayar, tablet, telefon, televizyon gibi araçlarla meşgul olmayı tercih ederek aile yaşamından kendilerini soyutlayabilirler. Böyle bir yanlışa düşmemek için ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynamaları, yürüyüş yapmaları, kitap okumaları, film izlemeleri, ilgi ve sevgiyle gözlerinin içine bakarak karşılıklı konuşmaları, böylece çocuklarının gönüllerine dokunmaları, söz ve davranışlarıyla değer verdiklerini çocuklarına hissettirmeleri aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olabilir."Sağlam, çocukların teknolojik araçlardan mümkün olabildiğince uzak tutulmalarının sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Teknolojik araçlara çocuk susturucusu gözüyle bakılmamalı, çocukların yaşlarına göre teknolojik araçlarla geçirilecek zaman sınırlandırılmalıdır." dedi.

ARA TATİL GÜÇ TOPLAMA ZAMANI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Karakelle, ara tatilin okula giden çocuklar için nefes alma, biraz dinlenme, daha fazla eğlenme ve güç toplama zamanı olduğunu söyledi.Çocukların şimdiden okul-ev dengesini kuracak şekilde kendini düzenleme alışkanlığını edinmelerinin önemine işaret eden Karakelle, "Bu durumda, ebeveynler olarak bize düşen ne olabilir? Elbette çocukların yeni dönemde çabalarını sürdürebilmek için güç toplamalarına, dinlenmelerine ve eğlenmelerine yardımcı olmak. Psikolojik bir kavramla ifade edersek, onlara yeni bir çalışma zamanı için motivasyon sağlamak." ifadelerini kullandı.Motivasyonu, "bireyleri harekete geçiren, çabasını sürdürmesini sağlayan ve davranışlarına yön veren biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenleri tanımlamak için kullanılan bir kavram" olarak tanımlayan Karakelle, ilerideki bir hedef için bugünden çaba göstermenin ancak motivasyon ile mümkün olduğunu belirtti.Karakelle, bu tanımdan hareketle ebeveynlerin ara tatilde yapabileceği şeylerin ana hatlarının belli olmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:"Yorucu bir dönemin ardından yeniden çaba göstermeye başlayabilmek için küçük bir ödül gibisi yoktur. O halde ebeveynlerin yapabileceği en güzel şey, bu molanın keyifli geçmesine destek olmaktır. Çocuğunuz mola günlerini keyifli kılmak için neler yapabileceğiniz size, çocuğunuza, diğer aile üyelerine; aranızdaki ilişkinin doğasına ve olanaklarınıza bağlıdır. Bütün çocuklar ve aileler için geçerli bir keyif reçetesi olamaz. Her ebeveyn kendi dokusuna uygun reçeteyi oluşturabilmelidir."