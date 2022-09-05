Ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca anasınıfı ve 1.sınıf öğrencisi içinse uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili sürecin başlamasıyla birlikte şimdiden bir sonraki tatilin ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Bu sene yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:
2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftası ise 5 Eylül Pazartesi günü başladı. Peki, ara tatil ne zaman?
Ara tatil ne zaman başlayacak? İlk ara tatil ne zaman?
Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin pek çoğu bu dönemki tatilleri araştırmaya başlıyor. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.