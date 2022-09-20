Ara tatil ne zaman başlayacak? 1.ara tatil ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci ara tatil, karne tatil zamanlarını tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil hangi ayda olacak?
Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yaptı. Öğrenciler okulların açılmasıyla birlikte tatilleri de araştırmaya başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
Ara tatil ne zaman başlayacak? 1.ara tatil ne zaman?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci okulların açılmasıyla birlikte ara tatil tarihini de araştırmaya başladı. İlk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.