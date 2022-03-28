Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Nisan tatili hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatilinin yanı sıra son yıllarda birinci ve ikinci dönemde olmak üzere iki ayrı ara tatil yapılıyor. Nisan ayına sayılı günler kala öğrenciler okulların kaç gün tatil olacağını araştırmaya başladı. Ara tatil hangi gün başlıyor? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk ara tatillerini yaptı. Ocak ayı sonunda ise yarıyıl tatili başladı. Şimdi ise gözler nisan ayında yapılacak olan ara tatile çevrildi. Peki, ara tatil kaç gün oluyor?
Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?
İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Nisan Cuma günü tatil öncesi son derslerini tamamlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.
2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.