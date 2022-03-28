  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?

Nisan tatili hangi gün başlayacak? Yarıyıl tatilinin yanı sıra son yıllarda birinci ve ikinci dönemde olmak üzere iki ayrı ara tatil yapılıyor. Nisan ayına sayılı günler kala öğrenciler okulların kaç gün tatil olacağını araştırmaya başladı. Ara tatil hangi gün başlıyor? Öğrenciler kaç gün tatil yapacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 21:19:00 -
Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Milyonlarca öğrenci kasım ayında ilk ara tatillerini yaptı. Ocak ayı sonunda ise yarıyıl tatili başladı. Şimdi ise gözler nisan ayında yapılacak olan ara tatile çevrildi. Peki, ara tatil kaç gün oluyor?

Ara tatil ne zaman ayın kaçında başlayacak?

İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başladı. İkinci ara tatil ise 11 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler 8 Nisan Cuma günü tatil öncesi son derslerini tamamlayacak. Hafta sonu tatillerinin ardından öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

2021-2022 eğiti öğretim yılı ise 17 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay