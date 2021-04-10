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Eğitim Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı 2021
Eğitim

Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı 2021

Ara tatil ne zaman başlayacak? Nisan ayıyla birlikte milyonlarca öğrenci aynı sorunun cevabını araştırmaya başladı. Pek çok kişi bu yıl ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ara tatil ne zaman? 2. ara tatil ayın kaçında?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 13:21:00 -
Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı 2021

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler uzaktan eğitim devam etse de ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Bu sene ara tatil var mı?

Ara tatil ne zaman? Ara tatil olacak mı 2021

Milyonlarca öğrenci ‘Bu sene ara tatil olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu yıl ikinci ara tatil yarıyıl tatiliyle birleştirildi. Bu sebeple ara tatil olmayacak. Konu hakkında daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Ara tatil yok” açıklamasında bulunmuştu.

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