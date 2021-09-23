Ara tatil ne zaman 2021-2022 okullar ne zaman tatil olacak? Birinci dönem ara tatil tarihi

Yeni 2021 2022 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı.

2021 2022 tatiller ne zaman?

Okullarda 6 Eylül’de başlatılan birinci dönem, 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2021 2022?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar-15 Nisan 2022 Cuma arasında yapılacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı MahmutÖzer, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "71 bin 320 okuldan hiç birisi vaka nedeniyle kapatılmadı ancak kapatılan sınıflarımız var." dedi. Bakan Özer, bir soru üzerine 71 bin 320 okuldan hiç birinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar bulunduğunu söyledi. "Sınıf bazlı" ve "vaka bazlı" sürecin yönetildiğini aktaran Özer, "Eğer bir sınıfta okul öncesi hariç, herhangi bir sınıfta öğretmen ve öğrenciden kaynaklanan 2 pozitif vaka varsa sınıfta 14 gün eğitime ara veriyoruz ama kendi başlarına bırakmıyoruz. Aynı zamanda dijital platformların üzerinden dersleri canlı yapmaya devam ediyorlar." bilgisini verdi. Sınıfların karantinaya alındı diye kapanmadığını tekrarlayan Bakan Özer, 14 gün sonra öğrenci ve öğretmenlerin tekrar sınıflarına, yüz yüze eğitime geri döndüklerini bildirdi.