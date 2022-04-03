Ara tatil ne zaman, 2. dönem nisan tatili ne zaman başlayacak?
Okullarda 2. dönem ara tatil ne zaman başlıyor? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başladı. Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında yapıldı. 24 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyı tatili, 7 Şubat Pazartesi günü sona erdi. Yarıyıl tatili sonrası ders başı yayan öğrenciler nisan ayının girmesiyle birlikte ikinci ara tatil tarihini sorguluyor. Peki 2. ara tatil ne zaman 2022? Nisan ara tatili (2. dönem ara tatili) ne zaman başlayacak? İşte 2021-2022 ara tatil tarihleri...
Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında gerçekleşti. Milyonlarca öğrenci 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr tatili, 24 Ocak Pazartesi ile 4 Şubat Cuma günlerini kapsadı. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okulun yolunu tuttu.
2. dönem nisan tatili ne zaman başlayacak?
İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim yılı ise MEB takvimine göre 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz yılın yaz aylarında paylaşmıştı. Çalışma takviminde ara tatil, 15 tatil ve yaz tatilinin yanı sıra 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin başlayacağı tarih bilgisi yer alıyor. İkinci dönemdeki ara tatil, 11 Nisan-15 Nisan 2022' tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar 17 Haziran 2022 Cuma günü kapanacak. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.