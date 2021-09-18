Milyonlarca öğrenci bir buçuk yıllık hasretin ardından okullarına döndü. 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlandı. Pek çok kişi şimdiden 15 tatilin ne zamana denk geleceğini araştırmaya başladı. Peki, 15 tatiline ke kadar kaldı?

Ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zamana denk geliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.