Ara tatil erken mi olacak? Yarıyıl tatili erken olacak mı? 15 tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Gece Görüşü'nde Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Özer canlı yayında, okullarda tatilin öne alınması ve yüz yüze eğitimle ilgili merakla beklenen sorulara cevap verdi.

Okullar kapatılacak mı?

Bakan Mahmut Özer, "Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil. Sık sık illerimiz geziyorum. Her sınıfta öğrencilerimize soruyorum, ‘okulları kapatalım mı?’ herkes ‘hayır’ diyor." ifadesini kullandı.

Ara tatil bir hafta öne mi çekilecek?

Özer ara tatilin erkene çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olarak da "Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitime ara mı verilecek?

Özer açıklamasında, "Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha fazla istekliler. Çok kontrollü bir şekilde gidiyoruz." dedi.

2022 yarıyıl tatili ne zaman?

Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.