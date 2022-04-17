Milyonlarca öğrenci ara tatilinin hangi gün sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, yarın okul var mı?

Ara tatil bitti mi? Okullar yarın mı açılacak?

Her eğitim öğretim sezonunda iki ara tatil yapılıyor. Nisan ayı ara tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. 8 Nisan'da öğrenciler ara tatil öncesinde son derslerini yaptı ve hafta sonu tatiline başladı. 11 Nisan'da ise ara tatil başladı. Nisan ayı ara tatili 15 Nisan Cuma günü tamamlandı. 16-17 Nisan'da ise hafta sonu tatili yapıldıktan sonra öğrenciler 18 Nisan'da ders başı yapacak. Kısacası yarın yani 18 Nisan Pazartesi günü okullar açılacak.