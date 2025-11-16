Ara tatil bitiyor!
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci ara tatil sona eriyor.
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için birinci ara tatil sona eriyor.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için son ders zili 7 Kasım Cuma günü çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hafta sonuyla birlikte 9 gün tatile çıktı. Yarın bu kısa tatilin ardından ilk ders zili çalacak.
Eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek.
2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 2 Şubat 2026'da ikinci döneme başlayacak.
Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.