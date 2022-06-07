Son birkaç yıldır Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil uygulamasını sürdürüyor. Her yıl kasım ve nisan aylarında ara tatiller yapılıyor. Peki, gelecek yıl ara tatil olacak mı?

Ara tatil artık olmayacak mı? 2022-2023 okullarda ara tatil yok mu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bir sonraki dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Ara tatilleri değiştirelim mi kaldıralım mı kaldırmayalım mı?" diye düşündüklerini belirtti. "Ara tatiller aynen devam edecek. 14-18 Kasım 2022'de birinci dönem ara tatili olacak, ikinci dönem ara tatili de 17-20 Nisan 2023'te yapacağız” dedi,

Bakan Özer, “İkinci dönemin ara tatilini Ramazan Bayramı ile birleştirdik, kısa tuttuk çünkü sonrasında hafta içerisinde Ramazan Bayramı geliyor. Yarıyıl tatilini de 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. Bir müjde daha verelim. Ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri devam ediyor ve okullara gelmeleri gerekiyor. Kovid-19 salgınında öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldular, çok fedakarlık gösterdiler ve biz dijital öğretmen değişim ağı oluşturmuştuk. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini desteklemek için çok seçenekli. İlk defa bu sene bu ara tatillerde öğretmenlerin okula gelme zorunluluğunu kaldırarak, uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamladılar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında da o ara tatillerde öğretmenlerimizin okula gelme zorunluluğunu kaldıracağız, uzaktan eğitim alacaklar. Aslında çok erken bir müjde oldu ama öğretmenlerimiz mutlu olsunlar. Bu geleneğimiz devam edecek” diye konuştu.