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Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden, Ar-Ge faaliyetleri için geçen yıl 13 milyar 24 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl için ise 15 milyar 597 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı

19 Temmuz 2019 Cuma 10:25
Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 13 milyar 24 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl için ise 15 milyar 597 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2019" bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,6 artışla 13 milyar 24 milyon lira harcama yapıldı. Böylece 2018 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,35, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre de 2019 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği, 15 milyar 597 milyon lira olarak belirlendi.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı ise geçen yıl 4 milyar 599 milyon lira olarak gerçekleşti.

- En fazla ödenek üniversite fonlarına

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en fazla ödeneğin yüzde 40,4 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) için tahsis edildiği görüldü. Bunu yüzde 34,4 ile savunma, yüzde 6,8 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 4,3 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4 ile eğitim takip etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:25
  1. Ar-Ge
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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