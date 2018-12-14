0553 313 94 23

AR-GE ve ihracat kur şoklarına karşı koruyor

Ar-Ge’ye yatırım yapmak, ihracata odaklanmak firmaları iç ve dış şoklara karşı korunaklı kılıyor. Ar-Ge projelerine danışmanlık hizmeti veren Experto’nun Genel Müdürü Jülide Birol, ihracat gelirleriyle ön planda olan firmaların kur ataklarına karşı daha dayanıklı olduğunu belirtti.

14 Aralık 2018 Cuma 15:20
AR-GE ve ihracat kur şoklarına karşı koruyor

BUĞRA KARDAN

Şirketler Ar-Ge’ye önem vererek, ihracatta atılım yaparak kur oynamalarına karşı korunmayı amaçlıyor. Bu şirketlere rehberlik eden Experto’nun Genel Müdürü Jülide Birol, Ar-Ge yatırımlarının üreticilerin ve ihracatçıların hayatlarını devam ettirmelerine imkân tanıdığını dile getirdi. Doların ani ve aşırı artışının Ar-Ge mefhumunu daha da önemli kıldığını anlatan Birol, “Bu dönemde orijinal, ürünler üretip ihraç edenlerin başarılı olabileceği net bir şekilde görüldü” dedi.

Pahada ağır ürünler üretilmeli

Şirketlerin gelirlerinde ihracatın payının minimum yüzde 40-50 olması gerektiğini vurgulayan Birol, “Aksi takdirde şirketler darmadağın olur. Örneğin, Ağustos ayında karşı karşıya kaldığımız kur ataklarının ardından müteahhitlerin elinde bulunan TL eriyip gitti. Ve bütün projeler ötelendi. Onun için firmaların ihracat gelirlerini arttırmalarını; orijinal, pahada ağır ürünler üretmelerini öneriyoruz. Kuşkusuz, bu da iyi bir Ar-Ge ile mümkün.

Milli gelire oranı yüzde 1

2023 itibariyle Ar-Ge’nin milli gelirde oranının yüzde 3 olmasının hedeflendiğini hatırlatan Birol, şunları kaydetti: “Şu anda yüzde 1 olan bu oran daha da yukarı taşınabilir. Bunun için şirketler tarafından gelirleri arttırıp giderleri geriye çekecek, üretimi tüketimin önüne geçirecek önlemler alınmalı. Önlemlerin başında Ar-Ge’ye yatırım yapmak, ürün kilogram fiyatlarını arttırmak geliyor. Böyle bir adım atmayan firmaların ürünlerine müşteri bulmaları, hayatlarını devam ettirmeleri kolay değil.

Yerlilik vurgusu

Ar-Ge’de yerliliğin önemine değinen Birol, şöyle devam etti: “Ar-Ge üretmek çok iyi ama hammaddede dışa bağımlıyız. Yerli üretimle Ar-Ge için daha çok aşama almamız gerekiyor. Ama şu da muhakkak, hammaddeyi üretme yetimiz var. Örneğin kimya şirketi olan bir müşterimiz Ar-Ge tarafında gayet başarılıydı. Ne var ki hammaddeyi dışarıdan temin ediyordu. Tedarikçi hammaddede sınırlamaya gidince müşterimiz sıkıntıya girdi. Buna rağmen yorulmadı, yılmadı, elinden geleni yaptı ve hammadde üretmeye başladı.

Avrupalıları şaşırtıyoruz

Türkiye’ye dev Ar-Ge yatırımları yaptığına işaret eden Birol, “Avrupalı firmalar tek tek yeni üniteler veya projeleri devreye alıyor. Bunlar devletin teşviklerini takdir ediyor. Şaşırıyorlar ve bize devamlı ‘teşviklerin karşılığında patenti mi, formülü mü talep ediyorlar’ diye soruyorlar. Yatırımlar için iştahları arttıran bu teşviklerin Avrupa’da emsalinin olmaması gurur verici” yorumunu yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:20
  1. Experto
  2. Jülide Birol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sosyal konut projeleri artarak devam ediyor"
    1. "Sosyal konut projeleri artarak devam..
    2. Kıskandığı kız arkadaşını bıçaklayarak..
    3. Bakan Albayrak'tan KOBİ'lerin..
    4. KİPTAŞ’tan Çatalca’da ticari yatırım..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "Dağlarda..
    6. Yazar Mete Yarar, gençlerle buluştu
    7. İİT Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri..
    8. MÜSİAD’dan ekonomi kararlarına tam..
    9. Alex'ten Ersun Yanal'a destek
    10. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    11. "İsteğim, Kayserispor karşısındaki..
    12. Bakan açıkladı! 'Teröristler mağarada..
    13. Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu
    14. Belçika'da işçi sendikaları grevi
    15. Frankfurt’ta haftasonu bereketi..
    16. Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçına..
    17. AR-GE ve ihracat kur şoklarına karşı..
    18. UEFA'dan Milan'a uyarı
    19. Kaçak sigarayı kamyonetin kasasına..
    20. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde çimento..
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    'Sarı Yelekliler'den bomba iddia: Saldırının arkasında....
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu