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Ar-Ge için Türkiye’yi seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dünya devi Huawei ve Bilişim Vadisi, TÜBİTAK’ın öncül Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı çerçevesinde birlikte çalışacak. Bu programla dünyanın önde gelen Ar-Ge firmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri için ülkemize getiriyoruz” dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:09
Ar-Ge için Türkiye’yi seçti

Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla imzalandı. İmza törenine Bakan Varank, Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao ve Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan katıldı.

İmzalanan iş birliği kapsamında Huawei’nin Ar-Ge ekibini kurup, Bilişim Vadisi’yle ortak çözümler geliştireceğini belirten Varank, kurulacak merkezde yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, blokzincir, akıllı mobilite gibi teknolojilerin geliştirileceğini söyledi.

Bakanlık olarak “Milli teknoloji, güçlü sanayi” vizyonu ile yola çıktıklarını anımsatan Bakan Varank, vizyonlarının temeline yüksek katma değerli üretimi yerleştirdiklerini ifade etti.

Varank, Türkiye’yi sanayi ve teknolojide lider bir üretim üssü haline getirmek istediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

Tabii bunu yaparken, günceli çok iyi takip etmemiz, kabiliyetlerimizi sürekli geliştirmemiz ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İşte bugün imzalayacağımız protokol, ülkemizi geleceğin teknoloji merkezlerinden biri yapmak adına oldukça önemli bir adım. Dünya devi Huawei ve Bilişim Vadisi, TÜBİTAK’ın öncül Ar-Ge Laboratuvarı Destek Programı çerçevesinde birlikte çalışacak. Biz bu programla, dünyanın önde gelen Ar-Ge firmalarını, Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri için ülkemize getiriyoruz.

Destekten faydalanan firmalar yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini de ülkemize taşıyorlar. Bugün imzaladığımız iş birliğinin ana teması ‘akıllı şehirler’. Nitekim seçim manifestomuzda da kentsel tasarıma ne denli önem verdiğimizi vurgulamıştık. Teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanıp, akıllı şehirlerle yeni ufuklar açmak istiyoruz. Tabii bunları yaparken de ‘milli teknolojileri’, ‘milli çözümleri’ teşvik etmenin peşindeyiz.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:09
  1. Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Huawei Türkiye Genel Müdürü Cem Zhao
  4. Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan
  5. Huawei
  6. Ar-Ge
  7. Bilişim Vadisi

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