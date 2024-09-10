AquaChallenge Heybeliada Etabı’nda sporcular Quick ile kulaç attılar

Quick Sigorta ve Quick Finans’ın sponsorları arasında yer aldığı 22. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 7-8 Eylül 2024 tarihleri arasında Heybeliada Su Sporları Kulübü’nde gerçekleşti.

Her yaştan sporcunun bir araya geldiği 22’nci Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Heybeliada Etabı’nda yaklaşık 593 sporcu kulaç attı. Çeşitli yaş grupları ve mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 8 Eylül Pazar günü Quick Sigorta 4X400m bayrak yarışı (erkekler), Quick Finans 4x400m Bayrak Yarışı (kadınlar) ve Su Şampiyonası 5K yarışları yapıldı. 87 farklı kulvarda ödüllerin dağıtıldığı yarışları oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi izlerken, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ile Quick Sigorta ve Quick Finans’ın yönetim kadrosu da sporcuların heyecanına eşlik etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick ailesi olarak su sporlarına verdiğimiz destek her geçen yıl büyüyor. AquaChallenge, yarışmacıların yanı sıra doğa sevgisini ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalığı da bir araya getiren önemli bir organizasyon. Kendi evimizde, Heybeliada Su Sporları kulübünde gençlerden deneyimli sporculara kadar her yaştan katılımcıyı görmek, bizim için hem ilham verici hem de gurur verici. Bu tür etkinlikler, sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde gösteriyor. Dördüncü defa sponsorluğunu gerçekleştirdiğimiz yarışlarda Quick Sigorta, tüm sporcuları sigortalarken Quick Finans da turnuvanın finans sponsorluğunu üstlendi. Maher Holding Sigorta Grubu olarak su sporlarına katkımız bundan sonra da devam edecek” şeklinde açıklama yaptı.

Açık su yüzme yarışlarının 1 km ve 2 km mesafelerinde yarışan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ise " Üç tarafı denizlerle çevrili mavi vatanımızın her bir damlasını sporun heyecanıyla buluşturarak, sağlıklı ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunma vizyonuyla sponsor olduğumuz Aquachallenge Yüzme Şampiyonaları’nın 2024 yılı ikinci ayağının Heybeliada Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşmiş olmasından büyük gurur duyuyoruz. Her yaştan herkesin katılım sağlayabildiği bu önemli organizasyonların ülkemizde daha da yaygınlaşması, bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır.

Aquachallenge Yüzme Şampiyonası'nın Finans sponsoru olarak, her zaman vurguladığım üzere; sporun hem bireysel gelişime hem de toplum sağlığına sağladığı katkının her bir yanı cennet köşesi olan ülkemizin tanıtımına da önemli katkıda bulunduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.”

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands’ın Onur Konuğu olarak Yarıştığı Aquachallenge’ta Önemli Etkinlikler Yarışlara Renk Kattı

Yerli ve yabancı katılımcıların %42’sinin kadın sporculardan oluştuğu yarışların açılışına Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da katılırken Türkiye’nin artistik yüzmede ilk Avrupa Şampiyonu olan Selin Hürmeriç, Atina’da Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası’nda Milli takım formasıyla altın madalya kazandığı gösterisini sundu.

Organizasyon kapsamında ayrıca, AquaChallenge organizasyon komitesi ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğinde düzenlenen “Deniz Varsa Hayat Var” yüzme etkinliği, spor ve iş dünyasından yüzmeye gönül veren önemli isimleri ve TURMEPA gönüllülerini ortak bir amaç için bir araya getirdi. Aralarında Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ile olimpiyatlarda Ülkemizi temsil etmiş Gülşah Günenç Eler (2004 Atina & 2008 Pekin) ve Nida Eliz Üstündağ (2016 Rio) da yer aldığı gönüllüler, 7 Eylül günü Heybeliada'da TURMEPA'nın 30. yılı anısına düzenlenen bu etkinlikte kulaç attı ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık yaratma hedefine destek verdiler.