'Aptal'a tahliye kararı

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında ekmek fiyatları hakkında söylediği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Cihan Kolivar, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde Kolivar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle de dosyasına 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu da eklendi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Cihan Kolivar, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 9 Kasım'da tutuklanmıştı.

Tahliye kararı verildi

Cihan Kolivar, avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine tutukluluğuna itiraz etti. Hakimlik itirazı reddetti. Bunun üzerine İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyerek Cihan Kolivar'ın tahliyesine karar verdi. Kolivar'ın avukatı, müvekkilinin evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye olacağını ifade etti.

Kolivar ne demişti?

Katıldığı televizyon programında, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.