Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'
Gündem

Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz diyen AK Partili o isimden CHP'lilere tepki: 'Koyun güdemezler'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)' ne yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması sonrası özellikle CHP'li belediyeler "İzmir, merkezi hükümetten yardım alamıyor" diyerek Ak Parti'yi hedef alırken sosyal medya hesabından sert tepki göstererek İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir, Chp'lilere 'Aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz, bunlar koyun güdemezler' dedi tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'lilere şunları söyledi.

"Öncelikle şunu herkes bilsin:

İzmir’i yıllardır borç batağına saplayan, mali disiplini çökerten ve bugün tek bir dış krediye bile başvuramayacak hâle getiren biz değil, bizzat CHP’nin yönetim anlayışıdır.

Kırtasiye dosyasını bile tamamlayamayanların, milyonluk projeler için “neden kredi çıkmıyor” diye yaygara koparması gerçekten ibretliktir.

Neye el attılarsa eline yüzüne bulaştıran bir iradenin büyük yatırım kredilerini yönetemeyeceği zaten ortadadır.

Öte yandan…

Kasası boşalmış, borcunu çeviremeyen bu belediyelerin Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan defalarca vade uzatımı ve kolaylık alıp, sonra da bunu “engel” diye sunması ayrı bir tutarsızlıktır.

Hükümet ekstra her türlü kolaylığı sağlıyor, ödeme planlarını uzatıyor, sonra çıkıp buna “engelliyorlar” demek olsa olsa zavallılıktır.

Bizim duruşumuz belli:

İZMİRLİ Hemşehrilerimizin yararına olan her adımda çözümün yanındayız.

Ama iş üretmeyen, proje yönetemeyen, kasasını borçla doldurup sonra da suçu devlete yıkan
rüzgâr nereden eserse oraya dönen bu idarecilerle uğraşmak gerçekten havanda su dövmekten farksızdır.

Bırakın büyükşehri yönetmeyi, iki koyun güdemezler; koyunlar da yolda kaybolur.

Bu gerçeği görmeyen yok; millet de, tüm İzmir de görüyor.

Özetle:

Hükümetimiz kolaylaştırıyor, belediye toparlayamıyor; sonra da buna “engellendik” diyorlar.

Bu artık bahaneyi değil, çaresizliğin açık itirafını gösteriyor.

Ve şunu da ekleyelim:

Bu kadar istismar siyasetinden kazanmanızı 25 yıl boyunca çektik.
Artık bu şehir sizin yalanlarınızı kaldırmaz.

İşçi Düşmanlığınızı, Rant düzeninizi, harami düzeninizi, İzmirli her gün çile çekerken kendinizi tek akıllı sanıp herkesi aptal yerine koymanızı asla kabul etmeyeceğiz.

İzmir’i bu düzeninizden de, bu beceriksizliğinizden de kurtaracağız."

