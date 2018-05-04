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Apple'ın yüzde 5'i artık Buffet'ın

80 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Warren Buffet, Apple'a çok büyük bir yatırım daha yaptı...

04 Mayıs 2018 Cuma 14:37
Apple'ın yüzde 5'i artık Buffet'ın

2017 sonunda elinde 165 milyon adet Apple hissesi bulunan ünlü milyarder Warren Buffet, ilk üç ayda 75 milyon adet Apple hissesi aldı.

Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, CNBC ile gerçekleştirdiği mülakatta ABD'li tüketici elektroniği ve yazılım devi Apple Inc. ile ilgili olarak “Apple, inanılmaz bir şirket” dedi.

"Apple'a bakarsanız, ABD'nin ikinci en kârlı şirketinin neredeyse iki katı kadar kazandığını görürsünüz" diyen Buffett, yaklaşık 13,3 milyar dolar değerinde ek 75 milyon Apple hisse senedi satın aldı.

CNBC'nin bildirdiğine göre Berkshire'ın Apple'da önceki payı, 2017 sonu itibariyle 165.3 milyon hisse kadardı.

Berkshire Hathaway, yüzde 3.45 ile 31 Aralık 2017 itibariyle en fazla Apple hissesine sahip oln dördüncü şirket durumunda bulunuyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:37
  1. dünyanın en zengini
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