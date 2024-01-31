Apple’ın yeni fiyatlandırma planı tepki çekti!

Apple, son zamanlarda büyük değişikliklere gitti. Bu önemli değişikliklerden biri de kullanıcılara App Store dışından uygulama indirebilme imkanı sunulacak olması oldu. Ancak Apple’ın geliştiriciler için hazırladığı fiyatlandırma planı bir hayli tepki çekti.

Apple’dan popüler uygulamalar için indirme başına ücret planı!

Apple ile Avrupa Birliği arasında uzun bir süredir gerilim var. Teknoloji devi, AB’nin isteği üzerine iPhone 15 serisi ile birlikte USB-C port yuvasına geçiş yaptı. Akabinde şirketin App Store için rekabete aykırı adımlar attığı söylendi. Bunun sonucunda Avrupa’daki kullanıcıların diğer uygulama mağazalarını kullanabilmesinin önü açıldı.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaşayan kullanıcılar, App Store ve üçüncü taraflara ait uygulama mağazalarını tercih edebilecek. Ancak geliştiriciler, diğer uygulama mağazalarına pek de yanaşmayacak gibi görünüyor.

Burada bir diğer önemli nokta ise uygulamanın ücretsiz olmasının bu durumu değiştirmiyor olması. Yani her yıl 1 milyondan fazla indirme alan bir uygulamaya sahipseniz fakat bundan hiçbir şekilde para kazanmıyorsanız, yine de Apple‘a ödeme yapmanız gerekecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bildiğiniz üzere sosyal medyanın yardımıyla bazen bazı uygulamalar viral olabiliyor ve hızlıca popüler hale gelebiliyorlar. Geliştirici ise yeni popülerleşmiş bu uygulamadan yeteri kadar kazanç sağlayamadığı için kazandığı paradan fazla ödeme yapması gerekecek.

Yani Apple‘ın popüler uygulamaları ilgilendiren bu ücretlendirme yapısı, daha çok tartışılacak gibi görünüyor. Zaten her yıl 1 milyondan az indirme alan Pek de bahsedilmeyen fakat önemli bir nokta daha var. Bu da Apple‘ın plana göre indirme başına alacağı 0.50 euro ücreti canı isterse yükseltebileceği. Yani bunun için bir sınır bulunmuyor. Dilerse 100 euro bile talep edebilir.

Değişiklik yapılabilir

Avrupa Birliği, Apple‘ın yeni fiyatlandırma yapısını değerlendirecek. Bu bağlamda tepkilerin giderek artması doğrultusunda bu fiyatlandırma yapısında bir değişiklik yapması talep edilebilir. Bu noktada beklentiler yüksek.