  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim ayarlı kaos planı

Adliyeye saldıran teröristlerin korkunç planı! Hedef yargı mensuplarıydı... Alıkoyup canlı yayın yapacaklardı

Başak Demirtaş’ın tehditlerle sindirilmesi işleri karıştırdı! DEM’in İstanbul aday adayları belli oldu

Erdoğan Aliyev'in seçim zaferini tebrik etti: Hayırlı olsun ‘Gardaşım’

CHP'de ikinci geri vites! Çiğli krizi bitmeden Hatay patlak verdi

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir

Emeklilerin beklediği haber! İkramiye zammı ne kadar olacak?

Suudiler'den kılık kıyafet inkılapı! Çarşafı yasakladılar

Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor! Yolculukla ilgili tüm detaylar: İşte tarih ve saat
Teknoloji Apple'dan akıllı saatler için önemli karar
Teknoloji

Apple'dan akıllı saatler için önemli karar

Yeniakit Publisher
2024-02-08 12:33:00 -
Apple'dan akıllı saatler için önemli karar

Apple Watch’larda kullanılan bir teknolojinin Masimo'nun bir patentini ihlal ettiği için kanda oksijen izleme özelliği kaldırılmıştı. Apple konuya dair açıklama yaptı.

Masimo CEO'su Joe Kiani, her iki tarafın da dostane bir şekilde karar verebilmesi için Apple ile uzlaşma görüşmeleri yapma niyetini dile getirmişti. Bu görüşmelerin, ABD'de Apple Watch satışlarını sürdürmek için sağlık teknolojisi şirketinin patentlerinin lisanslanmasını içereceğini varsayıyorduk. Ancak CEO Tim Cook'un başka planları var ve bu teknolojiyi lisanslamayı düşünmediğini ve temyize gidileceğini söyledi.

Apple, firmanın yeni nesil Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinde kanda oksijen izleme özelliğini (oksimetre) kullanıyordu. Firma bu özelliği önceki modellerde de kullanmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bu teknolojinin Masimo’nun patentlerini ihlal ettiği ortaya çıktı. Satış durdurma kararlarından sonra Apple, bu özelliği saatlerinden kaldırmış durumda.

Yeni yapılan açıklamalarda ise firmanın Apple Watch yasağı konusunda nasıl ilerleyeceğine dair bilgiler paylaşıldı. Görünüşe göre Apple, patent ihlali mücadelesinde yaklaşık 100 milyon dolar harcadığı bildirilen Masimo ile uzlaşmak yerine temyize gitmeye daha fazla odaklanmış durumda. Cook ayrıca tüketicilerin yeni bir Apple Watch'a geçmek için oksimetre dışında çeşitli nedenler bulacağına inanıyor.

Şu anda, en yeni Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2, ABD genelinde çok sayıda kanal aracılığıyla satılmaya devam etmek için bir yazılım güncellemesi yoluyla kandaki oksijen izleme özelliği devre dışı bırakılmış olarak gönderiliyor. Apple'ın anlaşmaya varması halinde Masimo'ya önemli bir meblağ ödemek zorunda kalacağı da biliniyor.

Kaynak: donanimhaber.com
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı
Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı

Teknoloji

Apple'ın en büyük ortağından çip krizi uyarısı

Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar
Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar

Teknoloji

Apple hep geriden geliyor! Katlanabilir iphone ve ipad için tarihi açıkladılar

Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarında insanları zombileştirdi! Türkiye fiyatı dudak uçuklattı!
Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarında insanları zombileştirdi! Türkiye fiyatı dudak uçuklattı!

Teknoloji

Apple'ın yeni gözlüğü ABD sokaklarında insanları zombileştirdi! Türkiye fiyatı dudak uçuklattı!

Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir
Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Teknoloji

Apple CEO'su Tim Cook'tan heyecanlandıran açıklama: Dünyayı kasıp kavuran özellik iPhone'lara gelebilir

Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı
Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı

Teknoloji

Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23