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Apple'da "iPhone" çöküşü!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple'da iPhone satışları geçen yılın ekim-aralık dönemine göre yüzde 32,5 düşüş kaydetti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:28
Apple'da "iPhone" çöküşü!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon iPhone satışları bu yılın ocak-mart döneminde geçen senenin son 3 ayına göre yüzde 32,5 düşüş gösterdi.

77,3 MİLYONDAN 52,2 MİLYONA GERİLEDİ

Geçen yılın son 3 ayında dünya genelinde 77,3 milyon olan iPhone satışları, 2018'in ilk 3 ayında 52,2 milyona geriledi.

Apple'ın en son ve en pahalı cep telefonu modeli olan iPhone X geçen yıl 3 Kasım'da piyasa sunulmuştu. Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini ise 22 Eylül'de piyasaya sürmüştü.

Bilanço verilerine göre, bu yılın ilk 3 ayındaki iPhone satışlarından elde edilen gelir de geçen senenin ekim-aralık dönemine göre yüzde 38,3 azalarak 38 milyar dolara indi. Geçen yılın son 3 ayında iPhone satışlarından elde edilen gelir 61,6 milyar dolar olmuştu.

NET KAR VE GELİRİ ARTTI

Bilanço verilerine göre, bu yılın ocak-mart döneminde şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 61,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 3 ayında Apple'ın geliri 52,9 milyar dolardı.

Şirketin bu yılın ocak-mart dönemindeki net karı da geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 25,5 artarak 13,8 milyar dolara yükseldi. Geçen senenin aynı döneminde firma 11 milyar dolar net kar elde etmişti.

Ayrıca, şirketin 100 milyar dolar değerindeki hisselerini piyasadan geri alacağı duyuruldu.

Kaynak: Dunya.com

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 08:28
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