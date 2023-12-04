Apple’a kötü haber, şoku yaşadı! iPhone üretimleri durdu! Foxconn, dikkat çeken bilgiyi verdi

Apple, Çin’de sürdürdüğü iPhone üretimlerini Hindistan’a taşıyor. ABD-Çin ekonomik savaşından sonra planlarını değiştiren şirket, bu kapsamda dev ortaklarını farklı ülkelere davet etti. Ancak bölgesel krizlere ek olarak, hava olayları bile iPhone üretimlerini etkilemeye yeterli oluyor.

iPhone fabrikası, Hindistan’daki sel felaketi ile kapatıldı

Apple’ın iki büyük tedarikçisi Foxconn ve Pegatron, Hindistan’da yaşanan kötü hava şartlarından etkilendi. Bölgesel siklondan dolayı şiddetli yağışlar yaşandığı ve Chennai’daki fabrikalarının kapatıldığı belirtildi. Bu durum ise iPhone üretiminin askıya alınmasıyla sonuçlandı.

iPhone üretim tesisinde yaklaşık 35 bin çalışana sahip olan Foxconn, üretimin ne zaman devam edeceğine dair bilgi paylaşmadı. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, şiddetli yağışların bölgeyi vurması nedeniyle fabrikanın faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

Tayvanlı üretici Pegatron da tesisindeki iPhone montajını durdurdu. Bu, Pegatron’un Eylül ayında bir yangın nedeniyle fabrikasını kapatmak zorunda kalmasının ardından son aylarda gerçekleştirdiği ikinci kapatmayı temsil ediyor.

Hindistan’da yaşanan siklon olayları, sel sularının araçları sürüklemesine ve havaalanının kapatılmasına kadar geniş bir hizmet aksaklığına yol açtı. Şiddetli sağanak yağış, başta iPhone fabrikaları olmak üzere teknoloji montajlarına darbe vurmuş durumda.

Apple üretimini Çin’den uzaklaştırmaya çalışırken, Foxconn da Hindistan’daki yatırımlarını hızla genişletiyor. Piyasa verileri, Apple’ın geçtiğimiz çeyrekte Hindistan’dan 2,5 milyon adedin üzerinde iPhone sevkiyatı yaptığını ortaya koydu.

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