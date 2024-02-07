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Teknoloji Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı
Teknoloji

Apple Vision Pro alacaklar dikkat! Tesla, arabası olanları uyardı

Yeniakit Publisher
2024-02-07 13:49:00 -

Bazı kullanıcılar, Apple Vision Pro başlıklarıyla araç kullandıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Tesla, Vision Pro kullanıcılarına uyarıda bulundu.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıtmıştı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa sunuldu.

Vision Pro için Apple'ın, son 10 yılın en büyük donanım lansmanını yapma hazırlığında olduğu belirtildi.

Bazı kullanıcılar araç kullandı

Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun çıkışıyla birlikte, Tesla sahipleri gözlüğü takarken araç kullandıkları videoları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Viral olan görüntülerin ardından ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, mevcut tüm araçlarda sürücünün her zaman devrede olması gerektiği uyarısında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamalar, bir Apple kullanıcısının Vision Pro gözlükleriyle araç kullanırken polis tarafından çevirmeye alınmasının ardından geldi.

Tesla'dan uyarı geldi

Tesla, otonom modda olsa bile sürücülerin her zaman "aracın kontrolünü ve sorumluluğunu sürdürmesi" gerektiğini belirtiyor.

Şirket, videoların yayılmasının ardından Apple Vision Pro ile araç sürülmemesi uyarısında bulundu.

Ancak Vision Pro'nun artan popülerliği nedeniyle bu tip görüntüleri daha çok göreceğiz gibi görünüyor.

 

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