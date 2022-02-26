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Dünya Apple ve Google, Rusya’da hizmetlerini durdurmaya başladı
Dünya

Apple ve Google, Rusya’da hizmetlerini durdurmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle teknoloji dünyasından da yaptırımlar gelmeye başladı. Apple Pay ve Google Pay hizmetleri çevrimdışı oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:22:00 - 2022-02-26 15:25:53
Apple ve Google, Rusya’da hizmetlerini durdurmaya başladı

Rusya merkez bankası, yaptırıma maruz kalan Rus bankalarının müşterilerinin Apple ve Google Pay'i kullanamayacaklarını açıkladı.

Diğer ülkelerden gelen yaptırımlar nedeniyle beş büyük Rus bankasının uluslararası operasyonları kısıtlandı. Bu bankaların müşterileri artık kartlarını yurt dışında kullanamayacak, hatta yaptırım uygulayan ülkelerde kayıtlı şirketlere online ödeme yapamayacak.

Apple Pay ve Google Pay, Rusya’da kapatıldı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu durumdan etkilenen bankaların VTB Group, Sovcombank, Novikombank, Promsvyazbank ve Otkritie olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya Merkez Bankası, her iki platformun da ABD merkezli olması nedeniyle bu beş banka tarafından verilen kartların artık Apple Pay veya Google Pay ile çalışmadığını da belirtiyor. Kaynak: Insider

 

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