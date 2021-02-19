Apple TV nedir ve Apple TV nasıl kullanılır?

Ülkemizde piyasaya sürüldüğü günden beri merak edilen Apple TV, bildiğimiz televizyon olarak düşünülmemesi gerekir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber eskisi gibi popüler olmayan televizyonların izlenme oranında ciddi dönemde azalma olduğu görülmüştür. Bunun sebebi ise televizyon izleyenlerin farklı arayışlar içerisinde olmasıdır. Puhu TV ve Blu TV gibi yayın platformları bu beklentileri karşıladığı söylenebilir. Apple TV de bu yayın platformlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte Apple TV hakkında merak edilen haberin detayları…

Apple TV nedir?

Apple TV piyasaya sürüldüğü ilk zamanlardan beri ülkemizde de oldukça merak konusu haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda oldukça popüler olan yayın platformlarının desteklendiği akış cihazı olma özelliğine sahiptir.

Apple Tv ne işe yarar?

İnsanların TV izleme alışkanlıklarında son yıllarda ciddi değişiklikler olmaya başlamıştır. Yeni yayın platformları ile artık insanlar farklı beklentiler içine girdi. Televizyondaki bilinen programlar ve yayınlar insanların pek de ilgisini çekmiyor denilebilir. Apple TV de bu amaçla üretilen bir cihazdır.

Apple TV hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler belli bir ücret karşılığında bu hizmeti alabilmektedir. Bu uygulamanın oldukça cazip ve ilgi çeken pek çok özelliği de bulunmaktadır. Bununla birlikte bazı yayın kanalları yalnızca Apple TV üzerinden yayın yapabilmektedir.

Apple TV nasıl kullanılır?

Apple TV kullanabilmek için öncelikli olarak ITunes hesabı açmanız gerekir. Bu şekilde ITunes üzerinden içerikleri satın alabilirsiniz.

Kablolu ya da kablosuz bir internet bağlantınızın bulunması oldukça önemlidir. Bunun yanında aldığınız internet hizmetinin hızlı olması Apple TV'yi daha kaliteli bir şekilde kullanabilmenize yardımcı olacaktır.

4K ve HDR yayınların rahat bir şekilde izlenebilmesi için bu yayınları destekleyen bir televizyonunuzun olması gerekmektedir.

Bir adet HDMI kablosu satın almalısınız. Bu kablo ne kadar kaliteli olursa görüntü kaliteniz de o kadar faydalı olacaktır.