Apple tazminat ödemeye mahkum edildi... Apple telefonlarını ‘kasıtlı yavaşlatıyor’

Apple, iPhone'ları kastılı yavaşlattığına dair açılan dava kapsamında tazminat ödemeye mahkum edildi.

aksam.com.tr'nin BBC'den çevirdiği habere göre, Apple davacılara 500 milyon dolarlık ödeme yapacak. Bu da kişi başı 92 dolara tekabül ediyor.

Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığına dair suçlamaları reddeden Apple, davanın maliyetinden endişe duyduğu gerekçesiyle tazminat ödemeyi kabul etti.

Apple yetkilileri, yaptıkları savunmada pillerin yaşlandıkça .a performanslarının düştüğünü bu sebepten yavaşlamanın telefonların kullanım ömrünü uzattığını iddia etti.

Söz konusu tazminat ödemesi iPhone 6 ve 7 serilerini kapsarken, iPhone 8, 8 Plus ve X sahipleri de tazminat talep etti.

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