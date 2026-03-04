Apple sessiz sedasız temizledi: Yedi eski model tarihe karıştı

Apple bu hafta yeni ürünleri sahneye çıkardı. Her lansmanda olduğu gibi bazı eski modeller de sessizce rafa kalktı. Şirket bu kez tam yedi ürünü satıştan çekti. Liste iPhone’dan Mac’e, iPad’den monitöre kadar uzanıyor.

APPLE YEDİ ÜRÜNÜ LİSTEDEN SİLDİ

Apple şu ana kadar altı yeni cihaz tanıttı. Her biri eski bir modelin yerini aldı.

Bu yüzden bazı eski nesiller ve belirli depolama seçenekleri artık Apple’ın online mağazasında görünmüyor. Gidenler arasında giriş seviyesi ürünler de var, profesyonel modeller de.

Satıştan kaldırılan modeller şöyle:

iPhone 16e → yerini iPhone 17e aldı

M4 MacBook Air → yerini M5 MacBook Air aldı

M4 Pro ve M4 Max’li MacBook Pro → yerini M5 Pro ve M5 Max’li MacBook Pro aldı

512 GB depolamalı M5 MacBook Pro → yerini 1 TB başlangıç depolamalı modele bıraktı

M3 iPad Air → yerini M4 iPad Air aldı

2022 Apple Studio Display → yerini yeni Studio Display aldı

Pro Display XDR → yerini Studio Display XDR aldı

TASARIM AYNI, ÇİP YENİ

Bu güncellemelerin çoğu klasik Apple hamlesi. Tasarım büyük ölçüde aynı kaldı.

Apple performansı artırdı ve yeni çiplere geçti. iPhone 17e, M5 MacBook Air, yeni MacBook Pro modelleri ve M4 iPad Air aynı çizgiyi sürdürüyor. Şirket ürün gamını koruyor ama içini yeni silikonla dolduruyor.

512 GB SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Burada dikkat çeken bir karar var. Apple, Ekim ayında tanıttığı 512 GB’lık M5 MacBook Pro modelini kaldırdı.

Artık başlangıç depolama alanı 1 TB. Bu değişiklik giriş fiyatını yukarı çekiyor. Daha uygun fiyatlı seçenek ortadan kalktı.

EKRAN TARAFINDA STRATEJİ DEĞİŞTİ

Apple, 2022 model Studio Display’i yenisiyle değiştirdi. Pro Display XDR’ı da rafa kaldırdı.

Yerine Studio Display XDR geldi. Yeni model küçük iyileştirmeler sunuyor. Aynı zamanda Apple’ın üst seviye monitör planını da yeniden şekillendiriyor.

SIRADA İKİ ÜRÜN DAHA VAR

Apple’ın bu hafta iki ürün daha tanıtması bekleniyor. Biri “MacBook Neo”, diğeri A18 çipli yeni giriş seviyesi iPad.

MacBook Neo mevcut bir modelin yerini almayacak. Ürün gamına yeni bir seviye ekleyecek.

Ancak A18’li iPad gelirse tablo değişir. Geçen martta çıkan A16 çipli 11. nesil iPad büyük ihtimalle satıştan kalkar.

Bu model şu anda Apple’ın ürün ailesinde yapay zekâ desteği sunmayan tek iPhone, iPad veya Mac konumunda. Apple A18’e geçerse tüm ürün gamı Apple Intelligence desteği sunar hale gelir.