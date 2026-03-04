Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz

Hegseth’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Operasyonun yoğunluğu, İsrail’in İran’a karşı önceki 12 günlük savaşındaki operasyonlarının yedi katı seviyesinde.

Başkan Trump’ın söylediği gibi, daha büyük ve daha fazla dalga geliyor; yeni başlıyoruz. Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. İran'ın lider kadroları emin olsun ki başladığımız işi bitireceğiz.

Artık hava sahasının kontrolü tamamen bizde. Lazer güdümlü hassas bombalar kullanacağız; stoklarımız neredeyse sınırsız.

İran artık eskisi kadar yoğun füze atamıyor.

Bu çatışmayı istediğimiz süre boyunca sürdürebiliriz. Dün de söylediğim gibi, koşulları biz belirliyoruz.

Amerika kazanmak için savaşıyor ve kazanıyoruz.

Biz daha yeni başladık: avlamaya, dağıtmaya, morallerini çökertmeye ve kapasitelerini yok etmeye devam edeceğiz.

Dünyanın en güçlü iki hava kuvveti, bir haftadan az bir sürede İran semalarında tartışmasız bir hakimiyet kuracak.

Gündüz gece demeden uçacağız; İran ordusunun füze ve savunma sanayii altyapısını bulup etkisiz hale getirecek, liderlerini ve askeri komutanlarını tespit edip hedef alacağız. İranlı liderler yukarı baktıklarında her an Amerikan ve İsrail hava gücünü görecekler.

Savaşı ne zaman bitireceğimize biz karar vereceğiz.

(Ölen 6 ABD askeri) Onların intikamını alacağız.

İran’ın içinde bulunduğu durumu, maçın ilk 20 hamlesini önceden planlamış bir futbol takımına benzetiyorum. Takım hangi hamleleri yapacağını biliyordu çünkü ilk hücumları bir senaryoya dayanıyordu. Ancak oyun başlayıp baskı gelince, bırakın bir araya gelip strateji belirlemeyi, hangi hamleyi yapacaklarını bile şaşırdılar.

(İran'dan Türkiye'ye atılan füze) 5. maddenin tetiklenmesi söz konusu değil. (5. Madde üye ülkelerden birine yapılan saldırıya NATO'nun da dahil olarak karşılık vermesini içeriyor.)