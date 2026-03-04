Hatay’da imha edilen füzeyi fırsat bildiler! Siyonistlerden NATO'yu savaşa çekme çabası

ABD merkezli sosyal medya platformu X’teki Mossad Commentary adlı sosyal medya hesabı’ndan yapılan paylaşım şöyle:

“TÜRKİYE'YE SALDIRI OLURSA, NATO SAVAŞA GİRER Mİ?

Türkiye, topraklarına doğru gelen bir İran füzesinin NATO savunması tarafından engellendiğini ve füze parçalarının ülke içine düştüğünü açıkladı.

Türkiye bir NATO üyesi olduğundan, Türkiye'ye yapılacak bir saldırı tüm NATO ittifakını çatışmaya dahil edebilir.

Ankara, şimdi NATO ortaklarıyla istişarede bulunacağını söylüyor.

İran başka bir cephe mi açıyor?

Takipte kalın, @MOSSADil'i takip edin.”

İsrail’in Türkiye ve NATO’yu da kendi başlattıkları bir savaşa çekmeye çalışma girişimi, sosyal medya kullanıcıları arasında da büyük tepki gördü.