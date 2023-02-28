Apple Rusların kestiği cezayı ödedi

Davanın gidişatı ile ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın basın mensuplarına aktardığı üzere Apple, Rusya Federal Anti-Tekel Servisi’nin 2019 yılında Kaspersky Lab'in şikayeti üzerine başlattığı AppStore'daki uygulama pazarındaki rekabeti kısıtlama davası kapsamında 906 milyon ruble (228.6 milyon TL) tutarındaki para cezasını ödedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Amerikan şirketinin para cezasını geç ödemesi durumunda iki katına bir ceza ile karşı karşıya kalma riskinin olduğu bilgisini verdi.

Apple hakkındaki anti-tekel davası, ebeveyn denetimi programı Kaspersky Safe Kids'in (KSK) gerekçesiz bir şekilde reddedilmesiyle ilgili bulunduğu şikayet üzerine Ağustos 2019'da başlamıştı.

2020'de FAS, Apple'ın uygulama dağıtım pazarındaki rekabeti sınırladığına hükmetmiş, şirketi, AppStore'a yerleştirilmek üzere üçüncü taraf başvurularını reddetme hakkı veren hükümleri belgelerinden kaldırmaya mecbur kılmıştı.

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi Nisan 2021’de Apple’a bu ihlal nedeniyle 906 milyon 299 bin 392 ruble para cezası kesmişti.

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Apple mahkeme üzerinden FAS’ın kararını temyiz etme girişiminde bulunmuş, ancak mahkeme düzenleyicinin tutumunu desteklemişti.

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi 7 Şubat’ta Apple’ın düzenleyicinin direktiflerini eksiksiz olarak yerine getirildiğini duyurdu.