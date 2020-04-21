Apple o ülkedeki mağazalarını tekrar açıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, teknoloji şirketlerini de etkisi altına aldı. Pek çok teknoloji şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle mağazalarını kapatmak zorunda kalırken, Çin dışında tüm mağazaları kapalı olan teknoloji devi Apple, ek güvenlik önlemleriyle birlikte Güney Kore'de kapatılan mağazaların tekrar açıldığını duyurdu.

"Çeşitli tedbirler uygulanacak"

Apple tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün hayla yayılıyor olduğu gerekçesiyle, Güney Kore'de açılan mağazalarda çeşitli tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. Alınan önlemler kapsamında, mağazaların içinde aynı anda sadece sayılı müşteriler bulunabilecek ve müşteriler 2 metre olarak ölçülen sosyal mesafeyi böylece daha rahat koruyabilecek. Ayrıca, tüm müşterilerin ateşleri ölçülecek ve maskesiz müşteriler içeriye alınmayacak.

Öte yandan, "Şu anda ateşiniz var mı?", "Şu anda öksürüğünüz var mı?", "Şu anda herhangi bir solunum sıkıntısı yaşıyor musunuz?" ve "Herhangi bir COVID-19 şüphelisi veya vakasıyla temasa geçtiniz mi?" gibi sorular sorulacak ve bu soruların müşteriler tarafından cevaplanması beklenecek. Soruların tamamına "Hayır" cevabı veren müşteriler mağazaya girebilecek, herhangi bir soruya "Evet" cevabını veren müşteriler ise mağazanın içine alınmayacak.