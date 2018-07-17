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Apple kullanıcılarına müjdeli haber! Yenileri geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Dünya Emoji Günü için yaptığı duyuruyla yeni emojilerin geleceğini açıkladı.

17 Temmuz 2018 Salı 16:31
Apple kullanıcılarına müjdeli haber! Yenileri geliyor

Apple bu sene içerisinde yayına alacağı 70 yeni emojiyi bugün yani Dünya Emoji Günü’nde tanıttı. Yeni emojiler arasında süper kahramanlar, engelli bireyler için özel emojiler ve farklı saç şekilleri yer alıyor.


Bu yılın ilerleyen günlerinde, sunacağı ücretsiz yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac’e 70’i aşkın yeni emoji karakteri sunmaya hazırlanıyor.

Unicode 11.0’daki onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlanan yeni emoji tasarımları arasında pek çok seçenek bulunuyor.

(Yeni Şafak)

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:31
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